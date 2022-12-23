Дюков: УЕФА не будет возражать, если мы захотим уйти

Президент Российского футбольного союза (РФС)считает, что если РФС решит уйти из УЕФА в Азию, то он не будет против этого. Ранее глава организации заявил , что Азиатская конфедерация футбола готова принять Россию.

«Наши взаимоотношения с УЕФА сейчас находятся без изменений. СAS отклонил нашу апелляцию и вряд ли что-то изменится для нас. УЕФА не может обеспечить безопасность для наших клубов, не может гарантировать наше возвращение в европейские турниры. Даже если мы сможет договориться о снятии ограничений, некоторые федерации будут продолжать бойкотировать, и нет гарантий, что мы сможем что-то с этим делать.

УЕФА пока не видит оснований пересматривать свои решения по отношению к России. Они будут ждать политической стабилизации. Они готовы обсуждать участие наших юношеских команд на официальных турнирах, но это только разговоры, гарантий нет. УЕФА не будет возражать, если мы захотим уйти», — передает слова Дюкова Sport24.