Арустамян: Расстраивает, что Роналду до сих пор не поздравил Месси публично

Известный журналиствысказался о победе сборнойна чемпионате мира в Катаре.

«В истории эта Аргентина останется Аргентиной Месси. Для меня на Лео сборная не заканчивается. Хотя, конечно, для Netflix путь Месси к кубку — идеально упакованный сюжет.

Рядом с Месси всегда шел Роналду. Расстраивает, что он до сих пор публично не поздравил Лео — это пошло бы на пользу имиджу Криштиану, что особенно важно сейчас. Трудно поверить, что кто-то не поддерживал Месси в этом финале или не рад за него.

А ведь над имиджем Месси никто не работает. Я слегка соприкасался с командой Лео, его окружением. Масштабные пиар-компании, труд консалтинговых компаний, которые выстраивают целые стратегии — такого у Месси нет. Ему помогают братья, семья.

История Лео очень настоящая, живая. И в ней написана важнейшая глава», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.