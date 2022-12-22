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    Арустамян: Расстраивает, что Роналду до сих пор не поздравил Месси публично

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    Известный журналист Нобель Арустамян высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «В истории эта Аргентина останется Аргентиной Месси. Для меня на Лео сборная не заканчивается. Хотя, конечно, для Netflix путь Месси к кубку — идеально упакованный сюжет.

    Рядом с Месси всегда шел Роналду. Расстраивает, что он до сих пор публично не поздравил Лео — это пошло бы на пользу имиджу Криштиану, что особенно важно сейчас. Трудно поверить, что кто-то не поддерживал Месси в этом финале или не рад за него.

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    • А ведь над имиджем Месси никто не работает. Я слегка соприкасался с командой Лео, его окружением. Масштабные пиар-компании, труд консалтинговых компаний, которые выстраивают целые стратегии — такого у Месси нет. Ему помогают братья, семья.

    История Лео очень настоящая, живая. И в ней написана важнейшая глава», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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