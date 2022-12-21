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    Сорокин: Россия считает себя частью футбольной Европы, но параллельно мы сталкиваемся с невозможностью играть

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    Бывший генеральный директор РФС Алексей Сорокин заявил, что вероятность допуска российских клубов и сборных к турнирам под эгидой УЕФА на данный момент крайне мала.

    Алексей Сорокин
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    Алексей Сорокин

    «Мне кажется, что в данный момент вероятность крайне мала.

    Мы — давний и полноценный член УЕФА. Провели массу турниров, есть прочные связи, есть доверие на любых рабочих уровнях. В футболе мы считаем себя частью Европы.

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    • Но параллельно мы сталкиваемся с невозможностью играть ни сборным, ни клубам, что существенно влияет на наш футбол. И это мягко сказано!

    Поэтому обсуждение каких-то альтернатив абсолютно неизбежно и оправданно. Такое положение вещей, когда сборная не играет, долго сохраняться не может», — приводит слова Сорокина ТАСС.

    Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Также ранее стало известно, что национальная команда не сможет принять участие в квалификации Евро-2024.

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