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    Газзаев о финале ЧМ-2022: Даже самый гениальный режиссер не смог бы срежиссировать матч лучше

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины выиграла у Франции.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Впечатления самые наилучшие. Просто великолепный матч в исполнении как Аргентины, так и Франции. Настоящий бой гладиаторов! Никто не хотел уступать. Сначала Аргентина контролировала матч, затем Франция вернулась в игру, вновь качели в дополнительное время, и, наконец, серия пенальти.

    Даже самый гениальный режиссер не смог бы срежиссировать матч лучше. В нем было все лучшее, что есть в футболе, — переживания, трагедии, интриги.

    Кроме того, команды смотрелись здорово с точки зрения исполнительского мастерства, техники и тактики. Такой матч мог закончиться только серией пенальти. Закономерный результат.

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    • Многие, если не больше половины земного шара, переживали за Аргентину и Лионеля Месси. И я в том числе. Он заслужил этот трофей тем, что на протяжении 20 лет верой и правдой служил футболу на самом высоком уровне.

    Символично и логично, что в финале встретились Месси и Килиан Мбаппе. Первый заканчивает великолепную карьеру, а второй только в самом начале пути, хотя уже успел стать чемпионом мира. Месси гениальным выступлением доказал, что он лучший игрок мирового футбола. А Мбаппе — самый талантливый из молодых игроков. Хочется, чтобы и он прошел такой же путь», — приводит слова Газзаева «Р-Спорт».

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