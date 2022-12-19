Федун: Месси теперь точно гений футбола

Бывший владелец «Спартака»признался, что поразил финальный матч ЧМ-2022, в котором сборнаявыиграла у

«Возможно, одна из лучших игр, которую я видел в своей жизни. Обычно финалы бывают пресными, но точно не этот. Это лучший финал чемпионата мира, который я видел.

Я видел много финалов ЧМ, но Аргентина — Франция — лучший. Восторг!

Месси — король сборной Аргентины, которая смогла очень хорошо провести финал. Месси теперь точно гений футбола. Он получил всё, что должен был получить. Шел к титулу чемпиона мира всю жизнь — и наконец достиг своей цели!», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. Ранее «альбиселесте» выигрывали турнир в 1978 и 1986 году.