Капелло о финале ЧМ-2022: Думаю, что Марадона был бы очень счастлив после этой игры

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу сборнойнадв финале ЧМ-2022.

«Мбаппе и Месси сыграли решающую роль в финале, это было противостояние двух высококлассных игроков и сборных.

Прекрасный матч, один из лучших за последний десяток лет. Я поздравляю сборную Аргентины и Месси с победой, безусловно, Лео и так великий игрок, но победа в финале еще больше его возвысила.

Думаю, что Марадона был бы очень счастлив после этой игры», — приводит слова Капелло «РБК Спорт».

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. Ранее «альбиселесте» выигрывали турнир в 1978 и 1986 году.