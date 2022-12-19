Анчелотти высказался о возможном назначении на пост тренера сборной Бразилии

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Тренировать Бразилию? Я не знаю, что произойдет в будущем, я живу сегодняшним днем.
Мне хорошо в Мадриде, у нас еще много целей, которых нужно достичь.
Будет время подумать о будущем. У меня контракт до 2024 года, и если меня не уволят, я не уйду», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Напомним, Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии является Зинедин Зидан.