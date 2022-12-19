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    Анчелотти высказался о возможном назначении на пост тренера сборной Бразилии

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Бразилии.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Тренировать Бразилию? Я не знаю, что произойдет в будущем, я живу сегодняшним днем.

    Мне хорошо в Мадриде, у нас еще много целей, которых нужно достичь.

    Будет время подумать о будущем. У меня контракт до 2024 года, и если меня не уволят, я не уйду», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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    • Напомним, Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.

    Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии является Зинедин Зидан.

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