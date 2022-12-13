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    Источник: Зидан может возглавить сборную Бразилии

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    Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии, сообщает Ok Diario.

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    Изначально Бразильская футбольная конфедерация хотел пригласить на пост главного тренера Хосепа Гвардиолу, но отказалась от этого варианта по финансовым причинам.

    Теперь именно Зидан рассматривается как потенциальная замена Тите, который покинул пост главного тренера сборной Бразилии после ЧМ-2022.

    Ранее Зидан,был фаворитом в борьбе за позицию нового наставник сборной Франции. Но с французской командой до Евро-2024 продолжит работу Дидье Дешам.

    Тите был главным тренером сборной Бразилии в 2016 году. Под руководством 61-летнего тренера команда стала обладателем Кубка Америки-2019.

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