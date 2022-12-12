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    Анчелотти может возглавить сборную Бразилии

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    По данным UOL sporte, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии уже в 2023 году.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Сообщается, что руководство Бразильской конфедерации футбола (CBF) вело переговоры с Анчелотти и наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Испанец ответил отказом, так как не заинтересован на данный момент в работе с национальной командой.

    Итальянский специалист готов к новой работе, но только после того, как у него закончится контракт с «Реалом». Договор истекает в конце сезона.

    Напомним, что после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от Хорватии Тите покинул пост наставника сборной Бразилии. Эту должность он занимал с 2016 года.

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