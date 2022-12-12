Анчелотти может возглавить сборную Бразилии

По данным UOL sporte , главный тренер «Реала»может возглавить сборную Бразилии уже в 2023 году.

Сообщается, что руководство Бразильской конфедерации футбола (CBF) вело переговоры с Анчелотти и наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Испанец ответил отказом, так как не заинтересован на данный момент в работе с национальной командой.

Итальянский специалист готов к новой работе, но только после того, как у него закончится контракт с «Реалом». Договор истекает в конце сезона.

Напомним, что после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от Хорватии Тите покинул пост наставника сборной Бразилии. Эту должность он занимал с 2016 года.