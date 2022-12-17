Президент «Порту» исключил возвращение Роналду в чемпионат Португалии

Президент «Порту»рассказал, почемуне вернется в чемпионат Португалии.

«Я не думаю, что кто-либо в Португалии способен дать ему ту зарплату, которую он зарабатывает и хочет продолжать получать.

Не сомневаюсь, что Роналду и дальше будут платить высокую зарплату, потому что он этого заслуживает: У него все еще есть для этого качества», — приводит слова да Кошты Record.

Роналду остается без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что 37-летний португалец может продолжить карьеру в «Аль-Насре из Саудовской Аравии».