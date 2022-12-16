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    Невилл заявил, что Роналду может выйти на свой прежний уровень в АПЛ

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл уверен, что форвард Криштиану Роналду еще способен стать лидером в АПЛ.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я не думаю, что есть какие-то сомнения, что Криштиану нужно, хочет и должен играть. В противном случае он не будет счастлив и не примет это.

    Это означает, что клуб, который его подпишет, знает, что Роналду должен выходить на поле.

    Я надеюсь, что он найдет счастье и клуб, который примет его и заставит забивать голы, которые, как мы знаем, он может забивать — он забьет 20 голов в 30 матчах, где бы он ни играл, может быть, 20 голов в 20 матчах.

    Но как он видит конец своей карьеры? Видит ли он ее в низших лигах или в высшей? Я надеюсь, что последнее, и я надеюсь, что он сможет найти клуб в высшей лиге, даже в Премьер-лиге.

    Я бы хотел, чтобы он остался в АПЛ в клубе, который может вывести его на прежний уровень, и мы сможем наблюдать за ним каждую неделю, потому что это то, что мы хотим видеть, мы хотим видеть, как он играет», — цитирует Невилла Sky Sports.

    Напомним, что в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей и забил один гол. На данный момент, футболист находится без клуба.

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