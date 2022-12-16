Рами: Мне нравится Месси, но Аргентина играет очень агрессивно, со злобой

Бывший защитник сборной Францииподелился мнением о предстоящем финале ЧМ-2022.

Главный матч чемпионата мира в Катаре, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины, пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск.

«Понятно, что это будет стресс. Нас ждет по-настоящему стрессовая игра. Я бы хотел сказать, что Франция точно победит. Но лучше останусь скромным и осторожным.

Мне не нравится эта сборная Аргентины. Мне очень нравится Лионель Месси. В этом игроке мне нравится все. Это легенда, один из лучших футболистов всех времен. Мне повезло играть против него в Испании.

Но то, как ведет себя Аргентина на этом чемпионате мира... Они играют очень агрессивно, со злобой и действуют нечестно. Считаю, на поле они подают не лучший пример.

Не хочу указывать на отдельных игроков, но, например, Паредес. Конечно, можно сказать, что мне просто не нравятся все люди, связанные с "ПСЖ", потому что я был в "Марселе". "ПСЖ" — это не враг, а противник. Мне просто не нравится поведение Паредеса.

Думаю, Франция станет чемпионом. У нас было много проблем и травм, особенно если говорить о братьях Эрнандесах. Слишком многое стояло на нашем пути. Наши игроки выкладываются на полную, и это не напрасно», — приводит слова Рами RMC Sport.