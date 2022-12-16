Казанский считает Льориса самым слабым звеном в сборной Франции

Телекомментаторсчитает вратарясамым слабым звеном в сборной Франции на ЧМ-2022.

«Самое слабое звено у французов? Мое мнение — Льорис. Он не плохой вратарь, но в Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно.

Да и в целом не отличается стабильностью. Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в "Тоттенхэме".

Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче... Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов», — приводит слова Казанского «Спорт-Экспресс».

Финал чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря в Лусаиле, начало — в 18.00 мск.