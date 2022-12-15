Франция стала шестой сборной в истории ЧМ с двумя финалами подряд

Сборная Франции второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира, обыграв со счетом 2:0 в полуфинале Марокко.

Таким образом, французская команда стала шестой сборной в истории мундиалей, которая сыграет в финалах турнира два раза подряд, сообщает Opta.

Ранее это удавалось Италии, Бразилии, Нидерландам, Германии и Аргентине. Впрочем, только итальянцам и бразильцам удавалось ранее защитить чемпионский статус.

Напомним, на ЧМ-2018 Франция в финале со счетом 4:2 переиграла Хорватию.

Финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины состоится в воскресенье, 18 декабря, начало — в 18:00 по мск.