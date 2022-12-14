L'Equipe: У Марокко лучшая оборона, но наши нападающие намного лучше

Заместитель главного редактора L'Equipeпрокомментировал полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре между Францией и Марокко.

«Конечно, Марокко может выйти в финал! Было бы глупо думать иначе, когда марокканцы уже выбили с чемпионата мира Бельгию, Испанию и Португалию, пропустив всего один гол, и то, это был автогол их защитника Агерда! У Марокко лучшая оборона на этом чемпионате мира, лучше, чем у Франции, но наши нападающие намного лучше. Поэтому мы сохраняем рациональный оптимизм», — цитирует Леклера СЭ.

Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря в 22:00 мск на стадионе «Аль-Байт».

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