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    Франция — Марокко. Онлайн

    Онлайн-трансляция второго полуфинального матча на ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко

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    Оливье Жиру
    Сегодня на стадионе «Эль Байт» в Эль-Хауре определится второй финалист мундиаля в Катаре. Соперником действующих чемпионов мира станет сборная Марокко. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Франция

    Сборная Франции в седьмой раз в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира. Эту стадию «трехцветные» преодолевали трижды, выиграв при этом два чемпионских титула.

    На пути к полуфиналу коллектив Дидье Дешама потерпел одно поражение. Оно случилось в заключительном туре против сборной Туниса (0:1), но на расклад мест в группе никак не повлияло. Действующие чемпионы мира досрочно обеспечили себе место в плей-офф, одержав две стартовые победы над сборными Австралии (4:1) и Дании (2:1).

    На первой стадии плей-офф французы легко разобрались с поляками (3:1). В этом матче форвард «трехцветных» Оливье Жиру забил свой 52-й гол в майке сборной Франции и стал лучшим бомбардиром национальной команды, обойдя Тьерри Анри.

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    Четвертьфинальный матч против англичан стал для сборной Франции более напряженным. Подопечные Дидье Дешама открыли счет на 17-й минуте, но затем немного сбавили темп и позволили сборной Англии счет сравнять — на 54-й минуте пенальти реализовал Харри Кейн. Победный гол французов записал на свой счет вездесущий Жиру, забив головой после передачи Гризманна во вратарскую на 78-й минуте игры.

    Харри Кейн имел отличную возможность оформить дубль и сравнять счет, но не смог реализовать второй пенальти, отправив мяч на трибуны. Французы одержали победу со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышли в полуфинал чемпионата мира.

    Марокко

    Команда-сенсация текущего чемпионата мира стала первой африканской командой, которой удалось выйти в полуфинал чемпионата мира. Разумеется, марокканцы установили тем самым и национальное достижение, предыдущим рекордом которого было участие в 1/8 финала на мундиале 1986 года в Мексике.

    На групповом этапе коллектив Валида Реграги не потерпел ни одного поражения. «Атласские львы» обыграли сборные Бельгии (2:0) и Канады (2:1), а также сыграли вничью с хорватами (0:0). Набрав 7 очков, марокканские футболисты заняли первое место в группе и во второй раз в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира.

    В матче с испанцами на стадии 1/8 финала обеим командам не хватило 120 минут игры, чтобы распечатать ворота друг друга. В серии пенальти марокканские футболисты проявили хладнокровность, в отличие от своих испанских коллег. Футболисты Луиса Энрике не смогли реализовать ни один удар с точки и отправились домой уже после первой стадии плей-офф.

    Соперником марокканцев на пути в полуфинал стала сборная Португалии, разгромившая в 1/8 финала сборную Швейцарии (6:1). Африканская команда вновь продемонстрировала безошибочную игру в обороне, не пропустив ни одного гола за 90 минут игры. «Атласские львы» одержали победу с минимальным счетом, благодаря голу Эн-Несири на 42-й минуте игры (1:0).

    Личные встречи

    Сборные Франции и Марокко провели между собой две товарищеские встречи. В 1999 году французы обыграли своего соперника с минимальным счетом (1:0), а в 2007 году между командами была зафиксирована результативная ничья (2:2).

    Прямая речь

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

    — «Никому не удалось забить Марокко? Мы обязательно найдем решение, но факт остается фактом: эта команда способна очень хорошо защищаться, а соперники еще не нашли, как взломать их оборону. Однако не следует сводить всю их игру к обороне, потому что, если бы у них не было других качеств, особенно в атаке, их не было бы сейчас здесь. Эта команда лучше всех организована, что позволяет им хорошо защищаться и доставлять проблемы соперникам.

    Мои наблюдатели следили за всеми матчами сборной Марокко и сказали мне, на что нужно обратить внимание. Это и будет нашей целью — доставлять им неприятности, чтобы мы имели шансы забить, и играть надежно. У Марокко такие же шансы на выход в финал, как и у нас».

    Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги:

    — «Мы хотим выйти в финал и выиграть его. Мы готовы на все ради этой цели. Завтра мы сыграем с невероятной энергией. Мы не собираемся говорить, что довольны выходом в полуфинал. Это, возможно, единственный наш шанс победить на чемпионате мира. Мы не устали. Завтра мы будем много бегать.

    Мы приехали на ЧМ-2022, чтобы изменить менталитет Африки. Если бы мы были счастливы из-за выхода в полуфинал, я не был бы рад. Я хочу, чтобы мы сыграли в финале. Надеюсь, Франция отнесется к нам неуважительно. Если это будет не так, нам будет сложно».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Франция — Марокко с коэффициентом 1.90.

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