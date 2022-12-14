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    Франция — Марокко: Мбаппе, Жиру и Зиеш сыграют с первых минут

    Франция — Марокко: прогноз, составы, коэффициенты

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    Сборные Франции и Марокко объявили стартовые составы на матч полуфинала чемпионата мира, которые состоится 14 декабря в 22:00 по мск.

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    Состав Франции:
    • Льорис (в) (к), Кунде, Варан, Конате, Эрнандес Т., Тчуамени, Фофана, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

    Состав Марокко:
    • Буну (в), Хакими, Эль‑Ямиг, Сейсс (к), Агуэрд, Мазрауи, Унахи, Амрабат, Зиеш, Буфаль, Эн‑Несири.
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