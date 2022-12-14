Сегодня в 20:50 Франция — Марокко: Мбаппе, Жиру и Зиеш сыграют с первых минут Франция — Марокко: прогноз, составы, коэффициенты Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Марокко Сборная Франции Футбол Франции Сборные Франции и Марокко объявили стартовые составы на матч полуфинала чемпионата мира, которые состоится 14 декабря в 22:00 по мск. ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей Состав Франции: Льорис (в) (к), Кунде, Варан, Конате, Эрнандес Т., Тчуамени, Фофана, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру. Состав Марокко: Буну (в), Хакими, Эль‑Ямиг, Сейсс (к), Агуэрд, Мазрауи, Унахи, Амрабат, Зиеш, Буфаль, Эн‑Несири.