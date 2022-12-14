Агуэро оценил игру Лионеля Месси на ЧМ

Бывший нападающийвысказался по поводу игры сборной Аргентины в полуфинале ЧМ с Хорватией (3:0).

«Хорваты вели спокойную игру, ждали момента. Аргентина до первого гола не прессинговала интенсивно.

Соперники владели мячом большую часть времени, но в остальном практически ничего не предпринимали. Более того, когда процент владения был больше у хорватов, у Аргентины был шанс забить.

Думаю, что после 0:2 игроки сборной Хорватии уже устали. Они развалились.

Месси с каждым разом играт всё лучше. Это потрясающе.

В какой-то момент мы все испугались, когда Месси схватился за подколенное сухожилие и приводящую мышцу. Я не знаю, откуда у него столько сил.

Дальше это было незаметно, у него ничего не болело», — приводит слова Агуэро La Nacion.

Следующий матч сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира с победителем полуфинала Франция — Марокко.