«Диего был все-таки сильнее». Орлов сравнил Месси и Марадону

Известный комментаторвысказался о шансах капитана сборной Аргентинывыиграть чемпионат мира в Катаре.

«Что ж, Роналду ушел, но остался Месси. Способен ли Лео в одиночку выиграть чемпионат мира, как это в 1986 году сделал Марадона? Уф... Будет сложно. С другой стороны, без Месси Аргентина не дошла бы и до полуфинала.

Он уже многое совершил на этом турнире. А вот дальше... Марадона был все-таки сильнее. Был более самодостаточным футболистом. Он сделал сам себя.

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Месси — более зависимый игрок. Его расцвет пришелся на тот период, когда рядом с ним в "Барселоне" блистали Хави и Иньеста. Фантастические игроки. Гениальные! У Марадоны таких партнеров не было — ни в клубе, ни в сборной, но он выиграл чемпионат мира», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Сборная Аргентины встретится в полуфинале ЧМ-2022 с командой Хорватии. Матч состоится 13 декабря, начало — в 22:00 мск.