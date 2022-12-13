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    «Диего был все-таки сильнее». Орлов сравнил Месси и Марадону

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    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах капитана сборной Аргентины Лионеля Месси выиграть чемпионат мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Что ж, Роналду ушел, но остался Месси. Способен ли Лео в одиночку выиграть чемпионат мира, как это в 1986 году сделал Марадона? Уф... Будет сложно. С другой стороны, без Месси Аргентина не дошла бы и до полуфинала.

    Он уже многое совершил на этом турнире. А вот дальше... Марадона был все-таки сильнее. Был более самодостаточным футболистом. Он сделал сам себя.

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    Месси — более зависимый игрок. Его расцвет пришелся на тот период, когда рядом с ним в "Барселоне" блистали Хави и Иньеста. Фантастические игроки. Гениальные! У Марадоны таких партнеров не было — ни в клубе, ни в сборной, но он выиграл чемпионат мира», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Сборная Аргентины встретится в полуфинале ЧМ-2022 с командой Хорватии. Матч состоится 13 декабря, начало — в 22:00 мск.

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