Хорватский журналист: Ловрену по силам остановить Месси

Деян Ловрен Фото: globallookpress.com
«Ожидается тяжелый матч с большим количеством единоборств и тактики, исход которого невозможно предсказать.
По традиции сборной Хорватии на последних двух чемпионатах мира, возможно дополнительное время и серия пенальти.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Аргентина — Хорватия
В таком матче мы снова увидим соревнование оборон команд. Чьи защитники будут лучше, та сборная и выйдет финал. Например, Деян Ловрен проводит отличный турнир, почти не совершает ошибок. Думаю, ему по силам остановить Месси и выключить аргентинца из игры», — приводит слова Габелича Sport24.
Матч Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря, начало — в 22:00 мск.