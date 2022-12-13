Хорватский журналист: Ловрену по силам остановить Месси

Хорватский журналист 24Sataсчитает, что сборнаяспособна обыгратьв полуфинале ЧМ-2022.

«Ожидается тяжелый матч с большим количеством единоборств и тактики, исход которого невозможно предсказать.

По традиции сборной Хорватии на последних двух чемпионатах мира, возможно дополнительное время и серия пенальти.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Аргентина — Хорватия

В таком матче мы снова увидим соревнование оборон команд. Чьи защитники будут лучше, та сборная и выйдет финал. Например, Деян Ловрен проводит отличный турнир, почти не совершает ошибок. Думаю, ему по силам остановить Месси и выключить аргентинца из игры», — приводит слова Габелича Sport24.

Матч Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря, начало — в 22:00 мск.