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    Льорис: Может только уважать и восхищаться тем, чего добилась сборная Марокко

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    Вратарь сборной Франции Угол Льорис прокомментировал предстоящий матч со сборной Марокко в полуфинале чемпионата мира.

    Уго Льорис
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    Уго Льорис

    «Можем только уважать и восхищаться тем, чего добилась сборная Марокко. Но на таком уровне ничего не происходит случайно.

    Когда команда способна обыграть Бельгию, Испанию, Португалию и занять первое место в группе, это потому, что у них очень классная команда, в том числе, в том, что касается сплоченности и командного духа. Они будут грозными соперниками, а на стадионе будет царить атмосфера взаимной неприязни», — сказал Льорис на пресс-конференции.

    Франция и Марокко встретятся в 14 декабря в 22:00 мск на стадионе «Аль-Байт» в «Эль-Хауре. На сайте LiveSport.Ru можно узнать прогноз на поединок.

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