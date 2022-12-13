Льорис: Может только уважать и восхищаться тем, чего добилась сборная Марокко

Вратарь сборной Франциипрокомментировал предстоящий матч со сборной Марокко в полуфинале чемпионата мира.

«Можем только уважать и восхищаться тем, чего добилась сборная Марокко. Но на таком уровне ничего не происходит случайно.

Когда команда способна обыграть Бельгию, Испанию, Португалию и занять первое место в группе, это потому, что у них очень классная команда, в том числе, в том, что касается сплоченности и командного духа. Они будут грозными соперниками, а на стадионе будет царить атмосфера взаимной неприязни», — сказал Льорис на пресс-конференции.

Франция и Марокко встретятся в 14 декабря в 22:00 мск на стадионе «Аль-Байт» в «Эль-Хауре. На сайте LiveSport.Ru можно узнать прогноз на поединок.