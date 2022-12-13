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    Алдонин высказал мнение об игре сборной Аргентины на ЧМ

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    Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала ЧМ между сборными Аргентины и Хорватии.

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    «Конечно, я за Аргентину. Когда хорваты играли с бразильцами, я без сомнений был за бразильцев, но хорваты показали высочайший уровень мастерства и концентрации — показали, что могут с любым соперником сдюжить и лишить его козырей.

    Хорватия лишила Бразилию моментов, а также прекрасно стоит Ливакович.

    Безусловно, фактор Месси должен сказаться в пользу Аргентины, но фактор Неймара бразильцам не помог.

    В Бразилии по совокупности состав колоссальный, но хорваты лишили их пространства в атаке и не дали ничего сделать.

    Хватит ли у них сил сдюжить с аргентинцами? Но Месси, учитывая матч с голландцами, где ему уделяли особое внимание, всё равно смог отдать голевую передачу и забить.

    Если он будет демонстрировать тот же уровень, что и до этого по ходу чемпионата мира, то хорватам будет очень сложно справиться.

    Я на стороне Месси», — сказал Алдонин Чемпионату.

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