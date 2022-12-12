Далич: Особое внимание Хорватия уделит вопросу, как остановить Месси

Главный тренер сборной Хорватииподелился ожиданиями от матча с Аргентиной в 1/2 финала ЧМ-2022.

«Мы отпраздновали и начали изучать Аргентину. Ждем снова сложного и мотивированного соперника. У них здесь, в Катаре, армия болельщиков.

Особое внимание мы уделим вопросу, как остановить Месси. Персональная опека не работает, мы не делали этого в прошлый раз, не будем и сейчас. Ограничьте его пространство. Он мало бегает и не бежит за мячом. Он ждёт и принимает решение со всей силой и энергией.

Вероятно, это будет его последний чемпионат мира и, возможно, его последний шанс выиграть чемпионат мира с Аргентиной. Конечно, последнее поражение в России также мотивирует его, поэтому мы надеемся встретиться с очень хорошей версией Аргентины», — цитирует Далича TyC Sports.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Матч Хорватия — Аргентина состоится 13 декабря в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.