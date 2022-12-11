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    Петкович: Аргентина — это не только Месси

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    Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович прокомментировал предстоящий матч на чемпионате мира со сборной Аргентины.

    Бруно Петкович
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    Бруно Петкович

    «У нас пока что нет конкретного плана по сдерживанию Месси. Обычно мы концентрируемся на том, чтобы остановить всю команду, а не только одного игрока.

    Мы постараемся остановить их как команду. Аргентина — это не только Месси.

    В их составе есть несколько отличных футболистов. Мы должны остановить всю аргентинскую команду», — сказал нападающий сборной Хорватии.

    Матч полуфинала катарского мундиаля назначен на 13 декабря. Начало в 22:00 мск.

    В четвертьфинале хорваты прошли Бразилию. Аргентинцы выбили из турнира англичан.

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