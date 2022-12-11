Петкович: Аргентина — это не только Месси

Нападающий сборной Хорватиипрокомментировал предстоящий матч на чемпионате мира со сборной Аргентины.

«У нас пока что нет конкретного плана по сдерживанию Месси. Обычно мы концентрируемся на том, чтобы остановить всю команду, а не только одного игрока.

Мы постараемся остановить их как команду. Аргентина — это не только Месси.

В их составе есть несколько отличных футболистов. Мы должны остановить всю аргентинскую команду», — сказал нападающий сборной Хорватии.

Матч полуфинала катарского мундиаля назначен на 13 декабря. Начало в 22:00 мск.

В четвертьфинале хорваты прошли Бразилию. Аргентинцы выбили из турнира англичан.