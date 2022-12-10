Ван Дейк не будет смотреть оставшиеся матчи ЧМ-2022

Защитник сборной Нидерландовпосле вылета его команды с чемпионата мира в Катаре заявил, что больше не будет смотреть ЧМ-2022.

В 1/4 финала голландцы потерпели поражение от от Аргентины — 2:2 (3:4 — пенальти)

«Выиграет ли Аргентина чемпионат мира? Я больше не буду это [чемпионат мира] смотреть», — приводит слова ван Дейка This Is Anfield.

Защитник показал впечатляющую игру, сделав четыре выноса мяча, один перехват и один блок, но не забил пенальти в послематчевой серии, выйдя на точку первым.

Аргентина вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Хорватией. Матч состоится 13 декабря и начнется в 22:00 мск.