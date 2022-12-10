Пепе: Аргентинец на нашем матче после слов Месси о судействе — это недопустимо

Защитник сборной Португалии Пепе раскритиковал судейство в матче с Марокко после вылета команды с ЧМ-2022.

Матч 1/4 финала Португалия — Марокко (0:1) обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Факундо Тельо.

«Мы пропустили гол, которого не ожидали. Недопустимо, чтобы аргентинский арбитр обслуживал наш матч после того, что произошло вчера. После слов Месси, вся Аргентина говорила [о судействе в матче с Нидерландами].

Я не говорю, что судья был "заряженным"... но во что мы играли во втором тайме? Вратарь упал на землю. Судья добавил всего восемь минут. Всего восемь минут?

Во втором тайме не было игры. Только Португалия играла. Грустно. У нас было все, чтобы выиграть чемпионат мира, но мы не смогли этого сделать. Нам не дали сыграть второй тайм.

По ходу матча терялось много времени. Судья дважды говорил вратарю, чтобы он как можно быстрее ввел мяч в игру. Мы старались играть в свой футбол. Мы были верны себе. Горжусь этим. Мы боролись до последней минуты, но не смогли победить.

90 минут сборная Марокко хотела остановить нашу игру фолами. Судья не давал желтые, не обращал внимания. Думаю, на Бруно был пенальти.

Я ухожу с грустью, потому что у нас была возможность выиграть этот чемпионат мира. Могу поставить все, что у меня есть, на то, что Аргентина станет чемпионом. Из-за того, что он сделал сегодня. Аргентинский судья. Пять из девяти арбитров на поле сегодня — аргентинцы...

Что еще я могу сказать? Посмотрим, кто победит», — сказал Пепе в интервью SIC.