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    Карпин: Испанцы владеют мячом почти под 80%, но без создания моментов. Это перебор

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал неудачное выступление сборной Испании на ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    В 1/8 финала испанцы проиграли сборной Марокко.

    «Не говорил бы, что у испанского футбола кризис. Если говорить про этот ЧМ, то все матчи Испании сливаются — владеют мячом почти под 80%, но без создания моментов, без продвижения. Мне кажется, это перебор.

    Да, стиль — это хорошо. Но стиль, который не приносит результат, и все равно от него не отходить…

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    • Возможно, что-то нужно менять. Для начала поменяли тренера. Всегда самое главное, если есть футболисты, то из них можно что-то слепить. Если бы не было футболистов, тогда можно было бы говорить про кризис. Но футболисты есть, и реально хорошие.

    Неправильно говорить, что виноват только Луис Энрике. Везде — и в сборной, и в клубах — происходит то же самое: если нет результата, снимают тренера, особенно в клубах. Понятно, что при плохих результатах ответственность лежит на тренере», — сказал Карпин в интервью Sport24.

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