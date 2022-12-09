Черчесов о вылете Испании: Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?»

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал поражение сборнойотв 1/8 финала ЧМ-2022.

Испанцы проиграли марокканцам в серии пенальти. На ЧМ-2018 сборная Испании тоже не смогла пройти 1/8 финала, уступив команде России, которую тогда возглавлял Черчесов.

«Мне многие присылали сообщения: "С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?" Это действительно один из вариантов против Испании. Детали различаются, но принцип один — отдать пространство, но не инициативу.

На ЧМ-2018 мы их связали по рукам и ногам, не дали разбежаться, в итоге было минимум моментов, как и в матчах с Японией и Марокко. А Коста-Рика дала пространство — пропустила семь голов», — сказал Черчесов «Известиям».

Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Испании станет Луис де ла Фуэнте.