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    Черчесов о вылете Испании: Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?»

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение сборной Испании от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Испанцы проиграли марокканцам в серии пенальти. На ЧМ-2018 сборная Испании тоже не смогла пройти 1/8 финала, уступив команде России, которую тогда возглавлял Черчесов.

    «Мне многие присылали сообщения: "С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?" Это действительно один из вариантов против Испании. Детали различаются, но принцип один — отдать пространство, но не инициативу.

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    • На ЧМ-2018 мы их связали по рукам и ногам, не дали разбежаться, в итоге было минимум моментов, как и в матчах с Японией и Марокко. А Коста-Рика дала пространство — пропустила семь голов», — сказал Черчесов «Известиям».

    Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Испании станет Луис де ла Фуэнте.

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