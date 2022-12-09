Тите: Бразилия знает сильные стороны сборной Хорватии

Главный тренер сборной Бразилииподелился ожиданиями от матча с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2022.

«У Хорватии есть качественные игроки. Также они очень спокойны и стабильны. Мы знаем их сильные стороны, но наша задача — поддерживать собственный уровень. Тот, кто сыграет лучше, пройдёт дальше.

Мы даём нашим игрокам возможность проявлять себя, чтобы они не боялись, даём уверенность в своих силах. И это помогает играть им, несмотря на давление. Нужна смелость, чтобы играть в свой футбол.

Атакующая игра нашей команды прошла через поколения. Я бы также отметил, что у нас отличный баланс в команде. Мы понимаем, насколько важен баланс. Футболисты с гордостью обороняются, они готовы играть, чтобы заполучить мяч», — цитирует Тите официальный сайт ФИФА.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Матч между сборными Хорватии и Бразилии состоится 9 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.