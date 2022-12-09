«Спартак» выступит на Зимнем кубке РПЛ и сыграет с «Ботевом»

Московский опубликовал план подготовки ко второй части сезона.

Основной состав красно-белых соберется в Москве после отпуска 10 января.

11 и 12 января футболисты столичного клуба пройдут в Москве углубленное медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ.

Подготовка «Спартака» в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

На первом сборе «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. В одном из них 27 января соперником команды Гильермо Абаскаля станет болгарский «Ботев» из Пловдива. Полное расписание игр станет известно позднее.

В Абу-Даби красно-белые примут участие в товарищеском турнире Зимний кубок РПЛ. 2 февраля «Спартак» сыграет с «Ростовом», 6-го — с «Краснодаром», а 10-го — с «Сочи».

Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.