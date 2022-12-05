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    Месси назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре

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    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал фаворитов чемпионата мира.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Смотрим игры, которые можем, конечно. Бразилия играет очень хорошо, если не считать поражения от Камеруна. Они продолжают оставаться одним из главных фаворитов.

    Также Франция, которая очень четко понимает, что делает, когда получает мяч, они значительное время контролируют мяч», — цитирует Лионеля Olé.

    Отметим, что Бразилия и Франция могу встретиться в финале турнира. Накануне команда Дидье Дешама обыграла Польшу со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится с Англией.

    Сегодня, 5 декабря, Бразилия в матче 1/8 финала встретится с Южной Кореей. Аргентина в четвертьфинале сразится с Нидерландами. В полуфинале она может сыграть с Бразилией.

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