Левандовский: Не хватило мастерства и времени, чтобы сделать что-то большее

Капитан сборной Польшипрокомментировал поражение от Франции в 1/8 финала чемпионата мира (1:3).

«Если смотреть через призму матча, мы выложились по полной. Мы создавали моменты, особенно в первом тайме. Мы боролись, пытались играть, но сегодня этого было недостаточно. Мы забили гол в конце, это положительный момент.

Обидно из-за первого гола. Был момент, когда мы слишком сильно отошли назад, чем французы и воспользовались. Бывает. Мы продолжали, и забей мы гол, все могло бы сложиться иначе. Не хватило мастерства и времени, чтобы сделать что-то большее», — цитирует Левандовски Przeglad Sportowy.