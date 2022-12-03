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    Якин поделился ожиданиями от матча с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2022

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    Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Сербией (3:2) и поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Португалии в 1/8 финала.

    Мурат Якин
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    Мурат Якин

    «Мы очень хорошо начали игру, но потом было непросто. Однако команда смогла правильно отреагировать. Было много эмоций. Таков футбол. Ты радуешься, когда побеждаешь.

    Мы добились отличного результата. Португалия? Если мы сможем хорошо начать этот матч и наша тактика сработает, все будет возможно.

    С Сербией мы сыграли отлично. Эмоции колоссальные. После игры чувствуешь огромную пустоту, когда всё вдруг заканчивается. Но это сказочная пустота», —цитирует Якина Mundo Deportivo.

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