Команда Пути РПЛ стала победителем Матча звезд Кубка России

В Матче звезд Кубка России сыграли команды Пути РПЛ и Пути Регионов.

Футболисты провели два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5. Команда Пути РПЛ обыграла сборную Пути Регионов со счетом 5:4.

Команда Пути РПЛ: Ризван Ташаев, Владислав Карапузов, Лечи Садулаев (все — «Ахмат»), Даниил Худяков, Иван Игнатьев (оба — «Локомотив»), Егор Сорокин («Краснодар»), Александр Коваленко, Сергей Пиняев (оба — «Крылья Советов»), Алексей Миронов («Ростов»), Равиль Нетфуллин («Торпедо»), Квинси Промес, Павел Мелешин («Спартак»), Алексей Сутормин («Зенит»), Матвей Ивахнов («Факел»), Алексей Каштанов («Урал»), Тимур Сулейманов («Пари НН»). Главный тренер — Валерий Газзаев.

Команда Пути Регионов: Артем Ковешников («Торпедо» Владимир), Александр Маменко, Алексей Гасилин (оба — «Амкал»), Никита Бабич («Темп» Барнаул), Рустам Вазитдинов («Текстильщик» Иваново), Дмитрий Великородный, Павел Кудряшов (оба — «Звезда» Санкт-Петербург), Владимир Марухин («Акрон»), Кантемир Нахушев, Дзамболат Тагиев (оба — «СтавропольАгроСоюз»), Андрей Никитин («Уфа»), Артем Поликарпов («Сахалинец»), Даниил Лопатин («Динамо» Брянск), Даниил Наговицин («Зенит» Ижевск). Главный тренер — Заур Тедеев.

Челленджи:

Путь РПЛ — Путь Регионов — 135:173

После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов.