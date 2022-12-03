Берхалтер: Я очень горжусь сборной, но разочарован поражением от Нидерландов

Главный тренер сборной СШАдал комментарий по поводу поражения со счётом 1:3 от сборной Нидерландов и вылете из чемпионата мира.

«С этим трудно справиться, у нас такая хорошая команда, такая дружная, и мы не справились сегодня, но не из-за отсутствия желания или недостатка усилий. Ребята вложили все силы, и, к сожалению, проиграли.

Когда думаю об этой сборной и о том, как они сплотились за последние три с половиной года, это действительно особенное зрелище, и не часто можно увидеть такую связь. Поэтому я очень горжусь сборной США, но разочарован сегодняшним результатом», — приводит слова Берхалтера Sky Sports.

Сборная Нидерландов прошла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия, матч которых состоится 3 декабря в 22:00 мск.