Семин о сборной Бельгии на ЧМ: Не было ни игры, ни команды

Ян Вертонген Фото: globallookpress.com
«Сборная Бельгии — главное разочарование этого чемпионата мира. Не было ни игры, ни команды.
Наглядный пример того, что самое главное — единство игроков на поле, а не их звездный статус.
Новое поколение бельгийцев уже не сможет претендовать на победы на крупных турнирах, оно менее талантливое, чем нынешнее», — сказал Семин Sport24.
Напомним, что последний матч сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией (0:0) на групповом этапе ЧМ и вылетела из турнира. Команда заняла 3-е место в своей группе.