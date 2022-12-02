Семин о сборной Бельгии на ЧМ: Не было ни игры, ни команды

Бывший главный тренерподелился впечатлениями от игры сборной Бельгии на групповой стадии чемпионата мира.

«Сборная Бельгии — главное разочарование этого чемпионата мира. Не было ни игры, ни команды.

Наглядный пример того, что самое главное — единство игроков на поле, а не их звездный статус.

Новое поколение бельгийцев уже не сможет претендовать на победы на крупных турнирах, оно менее талантливое, чем нынешнее», — сказал Семин Sport24.

Напомним, что последний матч сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией (0:0) на групповом этапе ЧМ и вылетела из турнира. Команда заняла 3-е место в своей группе.