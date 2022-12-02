Еще один клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Роналду. «Аль-Хиляль» намерен перебить предложение «Аль-Насра»

Известный инсайдерсообщил, чтоиз Саудовской Аравии планирует сделать «сумасшедшее» предложение нападающему сборной Португалии

Ранее Романо подтвердил, что у Роналду есть предложение от другого клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Насра» — на 200 миллионов евро в год.

«Сейчас, во время чемпионата мира ничего не решится, но за кулисами уже кое-что происходит.

"Аль-Хиляль" — еще один клуб, который хочет подписать Криштиану.

К Роналду уже обращались люди, близкие к этой команде. Руководство "Аль-Хиляля" готово сделать ему сумасшедшее предложение, но есть один интересный момент.

Как мне сказали, "Аль-Хиляль" не может подписывать игроков в январе. Трансфер будет возможен только летом. В связи с этим, сейчас переговоры проходят очень сложно.

И именно по этой причине "Аль-Наср" старается как можно быстрее решить вопрос с Роналду. Но "Аль-Хиляль" тоже заинтересован и хотел бы подписать Криштиану.

Посмотрим, что произойдет, но приоритет для Роналду — найти клуб как можно быстрее, и, желательно — в Европе. Если такой возможности не будет, тогда у "Аль-Насра" больше шансов, чем у "Аль-Хиляля" в борьбе за Криштиану.

Посмотрим, будут ли европейские клубы пытаться подписать его этой зимой», — рассказал Романо в новом выпуске на своем YouTube-канале.

В конце ноября Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.