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    Еще один клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Роналду. «Аль-Хиляль» намерен перебить предложение «Аль-Насра»

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    Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии планирует сделать «сумасшедшее» предложение нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду.

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    Ранее Романо подтвердил, что у Роналду есть предложение от другого клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Насра» — на 200 миллионов евро в год.

    «Сейчас, во время чемпионата мира ничего не решится, но за кулисами уже кое-что происходит.

    "Аль-Хиляль" — еще один клуб, который хочет подписать Криштиану.

    К Роналду уже обращались люди, близкие к этой команде. Руководство "Аль-Хиляля" готово сделать ему сумасшедшее предложение, но есть один интересный момент.

    Как мне сказали, "Аль-Хиляль" не может подписывать игроков в январе. Трансфер будет возможен только летом. В связи с этим, сейчас переговоры проходят очень сложно.

  • Фабрицио Романо: Юристы Роналду изучают предложение «Аль-Насра» на 200 млн евро в год
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    • И именно по этой причине "Аль-Наср" старается как можно быстрее решить вопрос с Роналду. Но "Аль-Хиляль" тоже заинтересован и хотел бы подписать Криштиану.

    Посмотрим, что произойдет, но приоритет для Роналду — найти клуб как можно быстрее, и, желательно — в Европе. Если такой возможности не будет, тогда у "Аль-Насра" больше шансов, чем у "Аль-Хиляля" в борьбе за Криштиану.

    Посмотрим, будут ли европейские клубы пытаться подписать его этой зимой», — рассказал Романо в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    В конце ноября Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.

    Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.

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