Фабрицио Романо: Юристы Роналду изучают предложение «Аль-Насра» на 200 млн евро в год

Известный инсайдерсообщил, что юристыизучают предложениеиз Саудовской Аравии.

Ранее некоторые английские СМИ сообщили, что у 37-летнего португальца уже есть договоренность о переходе в «Аль-Наср».

«На столе у Роналду есть предложение от "Аль-Насра" — по 200 млн евро за сезон до июня 2025 года. Юристы Криштиану изучают все детали этого предложения, а также коммерческих сделок, доходы от которых тоже включены в эту сумму.

Без понятия, каким будет решение Роналду. Он еще ничего не решил, а я не сижу у него в голове, поэтому предсказать невозможно... Но предложение есть.

По-моему, у него еще есть топ-класс для игры в Лиге чемпионов, но найти хороший вариант зимой всегда сложно», — приводит слова Романо CaughtOffside.

В конце ноября Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.