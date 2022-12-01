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    Фабрицио Романо: Юристы Роналду изучают предложение «Аль-Насра» на 200 млн евро в год

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    Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что юристы Криштиану Роналду изучают предложение «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Ранее некоторые английские СМИ сообщили, что у 37-летнего португальца уже есть договоренность о переходе в «Аль-Наср».

    «На столе у Роналду есть предложение от "Аль-Насра" — по 200 млн евро за сезон до июня 2025 года. Юристы Криштиану изучают все детали этого предложения, а также коммерческих сделок, доходы от которых тоже включены в эту сумму.

    Без понятия, каким будет решение Роналду. Он еще ничего не решил, а я не сижу у него в голове, поэтому предсказать невозможно... Но предложение есть.

    По-моему, у него еще есть топ-класс для игры в Лиге чемпионов, но найти хороший вариант зимой всегда сложно», — приводит слова Романо CaughtOffside.

  • Британский журналист: У Роналду нет договоренности с «Аль-Насром»
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    • В конце ноября Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.

    Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.

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