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    Британский журналист: У Роналду нет договоренности с «Аль-Насром»

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    Британский журналист Пирс Морган опроверг информацию о том, что Криштиану Роналду согласовал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Некоторые английские СМИ сообщили, что у 37-летнего португальца уже есть договоренность о переходе в «Аль-Наср».

    «Нет, он этого не делал», — написал Морган в своих соцсетях в ответ на информацию Daily Mail.

    Известный инсайдер Фабрицио Романо ранее подтвердил, что у Роналду есть предложение от «Аль-Насра», но на данный момент ничего не решено и не подписано.

  • Источник: Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Реалу»
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    • По данным источника, «Аль-Наср» приготовил для Роналду контракт до лета 2025 года с зарплатой около 200 миллионов евро за сезон.

    В конце ноября Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.

    Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.

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