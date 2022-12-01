Британский журналист: У Роналду нет договоренности с «Аль-Насром»

Британский журналистопроверг информацию о том, чтосогласовал контракт сиз Саудовской Аравии.

Некоторые английские СМИ сообщили, что у 37-летнего португальца уже есть договоренность о переходе в «Аль-Наср».

«Нет, он этого не делал», — написал Морган в своих соцсетях в ответ на информацию Daily Mail.

Известный инсайдер Фабрицио Романо ранее подтвердил, что у Роналду есть предложение от «Аль-Насра», но на данный момент ничего не решено и не подписано.

По данным источника, «Аль-Наср» приготовил для Роналду контракт до лета 2025 года с зарплатой около 200 миллионов евро за сезон.

В конце ноября Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.