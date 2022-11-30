Источник: Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Реалу»

Агент Паулу Барбоза рассказал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Реалу».

37-летний футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, уже выступал за клуб из Мадрида с 2009 по 2018 год.

«Криштиану по своей инициативе разговаривал с "Реалом" и предлагал играть шесть месяцев до конца сезона, учитывая, что Бензема травмирован.

Я знаю, что с его стороны была такая инициатива, и он пытался договориться. Считаю, что его цели на таком уровне. Думаю, что у него есть альтернативные варианты.

Несмотря на то, что в Англии сейчас сложилась плохая история, он может попытаться перейти в "Челси". Также он может попробовать и с "Атлетико" договориться» — сказал Барбоза «Спорт-Экспрессу».

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду. В сезоне-2022/23 нападающий сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.