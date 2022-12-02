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    Хаманн раскритиковал главного тренера сборной Германии после вылета из ЧМ

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    Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн выступил в критикой в адрес главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Думаю, сборная не может больше выступать под руководством этого тренера. После такого провала у нас остается лишь 18 месяцев до домашнего Евро.

    Это было жалкое зрелище.

    Слышу комментарии от людей в должностях, но это не имеет ничего общего с принятием ответственности на себя. Одни оправдания. Пришло время резать.

    У сборной Коста-Рики в двух первых матчах был один удар в створ ворот, а мы заставили их быть похожими на бразильцев.

    В команде каждый делает, что хочет. Я не вижу ни одной причины оставлять Флика у руля», — сказал Хаманн в эфире Sky.

  • Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ
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    • Напомним, что сборная Германии заняла 3-е место в своей группе и не попала в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Команда одержала лишь одну победу в трех матчах.

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