Диего Алонсо: Уругвай сделает все возможное, чтобы победить Гану и выйти в плей-офф

Главный тренер сборной Уругваядал комментарий в преддверии матча 3-го тура ЧМ-2022 против Ганы, в котором его команду устроит только победа для выхода в плей-офф.

«Мы предоставим команде все ресурсы, которые есть в нашем распоряжении, поэтому я полностью уверен в своих игроках — Вальверде, Бентанкур, Хименес поведут команду вперед.

Уверен, что игра с Ганой будет сложной, но мы сделаем все возможное, чтобы победить и выйти в плей-офф. По крайней мере, мы знаем, куда и к чему должны стремиться, и что мы должны делать на поле для победы», — цитирует Алонсо пресс-служба национальной команды.

Португальцы (6 очков) уже оформили выход в плей‑офф турнира, ганцы (3) занимают в таблице второе место, корейцы (1) идут третьими, сборная Уругвая (1) — четвертая.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Встреча между сборными Ганы и Уругвая состоится в пятницу, 2 декабря, начало игры — в 18:00 по московскому времени. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.