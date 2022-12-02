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    Диего Алонсо: Уругвай сделает все возможное, чтобы победить Гану и выйти в плей-офф

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    Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо дал комментарий в преддверии матча 3-го тура ЧМ-2022 против Ганы, в котором его команду устроит только победа для выхода в плей-офф.

    Диего Алонсо
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    Диего Алонсо

    «Мы предоставим команде все ресурсы, которые есть в нашем распоряжении, поэтому я полностью уверен в своих игроках — Вальверде, Бентанкур, Хименес поведут команду вперед.

    Уверен, что игра с Ганой будет сложной, но мы сделаем все возможное, чтобы победить и выйти в плей-офф. По крайней мере, мы знаем, куда и к чему должны стремиться, и что мы должны делать на поле для победы», — цитирует Алонсо пресс-служба национальной команды.

    Португальцы (6 очков) уже оформили выход в плей‑офф турнира, ганцы (3) занимают в таблице второе место, корейцы (1) идут третьими, сборная Уругвая (1) — четвертая.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Встреча между сборными Ганы и Уругвая состоится в пятницу, 2 декабря, начало игры — в 18:00 по московскому времени. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

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