Ловрен: Промахи Лукаку? Возможно, бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф

Защитник сборной Хорватиипрокомментировал результат матча с Бельгией (0:0) на ЧМ-2022.

«Это была очень тяжелая игра. В каких-то моментах везло нам, в каких-то — соперникам. Как у нас, так и у бельгийцев были шансы. В конце концов, для нас очень важно было выйти в плей-офф.

Промахи Лукаку? Это футбол. Случается. Возможно, Бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф, чем Бельгию.

Позже я поговорил с Лукаку. Сказал ему, что так бывает. Конечно, он расстроен. Но я счастлив», — сказал Ловрен «Спорт-Экспрессу».

Хорватия заняла второе место в группе F с 5 очками. В 1/8 финала команда встретится со сборной, которая займет первое место в группе E.