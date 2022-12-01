ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никлас ФюллькругПоследний шанс для Германии и Бельгии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 21:12
    • Сборные Японии и Испании огласили стартовые составы на ЧМ
  • 20:58
    • Германия назвала стартовый состав на матч с Коста-Рикой
  • 20:04
    • Хорватия разошлась миром с Бельгией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, бельгийцы вылетели
  • 19:53
    • Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места группы F
  • 22:15
    • СКА в овертайме обыграл «Северсталь»
    Все новости спорта

    Ловрен: Промахи Лукаку? Возможно, бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Хорватии Сборная Бельгии ЧМ-2022
    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал результат матча с Бельгией (0:0) на ЧМ-2022.

    Деян Ловрен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Ловрен

    «Это была очень тяжелая игра. В каких-то моментах везло нам, в каких-то — соперникам. Как у нас, так и у бельгийцев были шансы. В конце концов, для нас очень важно было выйти в плей-офф.

    Промахи Лукаку? Это футбол. Случается. Возможно, Бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф, чем Бельгию.

    Позже я поговорил с Лукаку. Сказал ему, что так бывает. Конечно, он расстроен. Но я счастлив», — сказал Ловрен «Спорт-Экспрессу».

    Хорватия заняла второе место в группе F с 5 очками. В 1/8 финала команда встретится со сборной, которая займет первое место в группе E.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Костариканцы попадут под «немецкую машину»
  • Коста-Рика — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • «Фурия Роха» не заметит японцев
  • Япония — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сербия переиграет швейцарцев
  • Сербия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Япония — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Камерун — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры