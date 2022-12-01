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    Газзаев о выходе Польши в 1/8 финала ЧМ-2022: Им просто повезло

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что сборная Польши не заслужила выход в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    Поляки заняли второе место в группе, опередив Мексику по дополнительным показателям.

    «Я думаю, что по той игре, которую показала Польша, она не заслуживает выхода из группы. Им просто повезло.

    Мексика, на мой взгляд, показывала более содержательную игру, Аргентина вне конкуренции.

    Поэтому я считаю, что из этой группы должны были выходить Аргентина и Мексика», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

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