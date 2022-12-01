Газзаев о выходе Польши в 1/8 финала ЧМ-2022: Им просто повезло

Известный российский тренерсчитает, что сборнаяне заслужила выход в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Поляки заняли второе место в группе, опередив Мексику по дополнительным показателям.

«Я думаю, что по той игре, которую показала Польша, она не заслуживает выхода из группы. Им просто повезло.

Мексика, на мой взгляд, показывала более содержательную игру, Аргентина вне конкуренции.

Поэтому я считаю, что из этой группы должны были выходить Аргентина и Мексика», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Польши сыграет с командой Франции. Матч пройдет 4 декабря.