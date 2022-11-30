Главный тренер сборной Уэльса: Очень сложно принять этот результат

Род Пэйдж Фото: globallookpress.com
«Это очень сложно принять. Я думал, что в первом тайме мы играли в превосходный футбол. Усилия, которые мы прикладывали без мяча, были исключительными. Мы могли лучше держать мяч, но я не позволю плохого слова сказать о наших ребятах; они полностью сегодня выложились.
Второй гол меня немного разочаровывает, но сегодня я не хочу говорить о минусах. Моё послание сегодня: "Не разочаровывайтесь". Теперь мы снова будем строить будущее, и попасть на чемпионат мира — невероятное достижение для этой группы игроков», — сказал Пейдж BBC.
Валлийцы с одним очком заняли четвертую строчку в своей группе.