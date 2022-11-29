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    Алекс Сандро и Данило не сыграют за Бразилию против Камеруна на ЧМ-2022

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    Защитники сборной Бразилии Алекс Сандро и Данило пропустят матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Камеруна, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

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    Правый крайний защитник Сандро был измотан после матча с Швейцарией, а проведенные тесты выявили мышечную травму. В ближайшие пару дней он пройдет новый осмотр, чтобы оценить степень серьезности травмы.

    У Данило повреждение медиальной связки левого голеностопа, полученное в матче первого тура с Сербией. В матче с Швейцарией защитник не игра.

    Медицинский штаб национальной команды отмечает, что оба футболиста должны успеть восстановиться к матчу 1/8 финала.

    Ранее стало известно, что матч против Камеруна также пропустит бразильский нападающий Неймар.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.

    Матч Камерун — Бразилия состоится 2 декабря и начнется в 22.00 (мск).

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