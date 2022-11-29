Алекс Сандро и Данило не сыграют за Бразилию против Камеруна на ЧМ-2022

Защитники сборной Бразилиипропустят матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Камеруна, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Правый крайний защитник Сандро был измотан после матча с Швейцарией, а проведенные тесты выявили мышечную травму. В ближайшие пару дней он пройдет новый осмотр, чтобы оценить степень серьезности травмы.

У Данило повреждение медиальной связки левого голеностопа, полученное в матче первого тура с Сербией. В матче с Швейцарией защитник не игра.

Медицинский штаб национальной команды отмечает, что оба футболиста должны успеть восстановиться к матчу 1/8 финала.

Ранее стало известно, что матч против Камеруна также пропустит бразильский нападающий Неймар.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.

Матч Камерун — Бразилия состоится 2 декабря и начнется в 22.00 (мск).