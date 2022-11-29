Владельцы «Ювентуса» определились с новым президентом клуба

Новым президентомстанет. Его кандидатуру утвердила холдинговая компания Exor, владеющая туринским клубом.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Джанлука Ферреро Фото: Goal.com

Ферреро работал менеджером, бухгалтером и аудитором в таких компаниях, как Fincantieri, Lavazzara, Biotronik, Praxi, Gedi, Nuo, Fenera и Lifenet.

59-летний функционер также является заместителем президента банка Piedmont.

Ранее стало известно, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления покинули свои должности. Это решение связано с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

Напомним, новым генеральным директором «Ювентуса» стал Маурицио Сканавино.