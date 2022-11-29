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    Владельцы «Ювентуса» определились с новым президентом клуба

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    Новым президентом «Ювентуса» станет Джанлука Ферреро. Его кандидатуру утвердила холдинговая компания Exor, владеющая туринским клубом.

    Джанлука Ферреро
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    Джанлука Ферреро

    Ферреро работал менеджером, бухгалтером и аудитором в таких компаниях, как Fincantieri, Lavazzara, Biotronik, Praxi, Gedi, Nuo, Fenera и Lifenet.

    59-летний функционер также является заместителем президента банка Piedmont.

    Ранее стало известно, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления покинули свои должности. Это решение связано с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

    Напомним, новым генеральным директором «Ювентуса» стал Маурицио Сканавино.

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