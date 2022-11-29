Кавани: Поражение оставляет горький привкус, мы знаем, что у нас есть большой потенциал

Нападающий сборнойпрокомментировал поражение на ЧМ-2022 от сборной(2:0).

«Спросите [Диего] Алонсо, это он должен говорить о тактических аспектах игры. Это футбол, иногда что-то получается, а иногда нет. Он готовится к следующей игре.

Поражение оставляет горький привкус, мы знаем, что у нас есть большой потенциал.

Терять очки на чемпионате мира всегда тяжело, но мы должны восстановиться, исправить то, что нужно, и сыграть последнюю игру так, будто это финал.

У нас есть возможность пройти дальше», — сказал игрок Get World Cup Football News.

В последнем туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Уругвая сыграет против Ганы. После двух туров Уругвай на