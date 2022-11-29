Карвалью: Португалия хочет финишировать первой в группе

Полузащитник сборной Португалиизаявил, что команда хочет занять первое место в группе Н чемпионата мира в Катаре.

Накануне во втором туре групповой стадии португальцы обыграли Уругвай (2:0) и досрочно вышли в плей-офф турнира.

«Это была отличная игра со стороны Португалии. Я отдал все силы. Остался последний матч, и мы хотим победить, чтобы финишировать первыми в группе! Верим, что можем пройти далеко в этом турнире, но мы будем действовать от игры к игре», — цитирует Карвалью A Bola.

Сборная Португалии набрала 6 очков и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ. Уругвая последний с 1 пунктом.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря.