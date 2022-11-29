Карвалью: Португалия хочет финишировать первой в группе

Вильям Карвалью Фото: globallookpress.com
Накануне во втором туре групповой стадии португальцы обыграли Уругвай (2:0) и досрочно вышли в плей-офф турнира.
«Это была отличная игра со стороны Португалии. Я отдал все силы. Остался последний матч, и мы хотим победить, чтобы финишировать первыми в группе! Верим, что можем пройти далеко в этом турнире, но мы будем действовать от игры к игре», — цитирует Карвалью A Bola.
Сборная Португалии набрала 6 очков и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ. Уругвая последний с 1 пунктом.
В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря.