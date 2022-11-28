Главный тренер сборной Сербии подвел итоги матча ЧМ с Камеруном

Главный тренер сборной Сербиипрокомментировал результат своей команды в матче группового этапа ЧМ с Камеруном (3:3).

«Нет никаких сомнений, что это самая интересная игра на данный момент на ЧМ. Но она явно не добавила радости нам — тренерам.

Мы очень разочарованы результатом, 3:1 — это большой отрыв.

Нужно быть умным и действовать рационально, чтобы довести игру до желаемого конца. Некоторые ошибки обошлись нам очень дорого.

Результат 3:3, но я думаю, что мы были немного лучше. Теперь ждем результата другого матча группы. У этого чемпионата мира странные результаты. Победить нелегко, и мы должны верить до конца.

Сейчас самое главное — увидеть состояние игроков, на которых можно рассчитывать в следующей игре», — приводит слова тренера Reuters.

Следующий матч сборная Сербии сыграет со Швейцарией 2 декабря.